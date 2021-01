Patrícia Poeta Instagram

Publicado 17/01/2021 17:37 | Atualizado 17/01/2021 17:38

No calor, nada melhor do que dar um ótimo mergulho no mar, não é mesmo? Patrícia Poeta aproveitou o domingo de sol para fazer uma caminhada e depois se refrescar na praia. A apresentadora deixou seus seguidores babando ao compartilhar com seguidores uma foto de biquíni. É sereia que fala? "Um mergulho no mar (viva!) pra refrescar... com direito à água de côco. Ótimo domingo, pessoal!”, legendou.