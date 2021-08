Lutador acumula 34 vitórias contra 16 derrotas, desde que começou a lutar profissionalmente - Foto: Divulgação

Thiago Goularte, de 22 anos, vai representar a cidade no Attack Fight, evento que vai reunir competidores de diversos lugares do país. ARRAIAL DO CABO – Um atleta de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, vai participar no próximo dia 25 de setembro, de uma competição de muay thai, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O lutador, de 22 anos, vai representar a cidade no, evento que vai reunir competidores de diversos lugares do país.

Esta vai ser a primeira luta do atleta no Brasil, desde que ele voltou da China, onde morou por cerca de seis meses, em 2019. Thiago, que acumula 34 vitórias contra 16 derrotas, está com boas expectativas para o evento, e afirma que está treinando pesado para a competição.

“É uma satisfação enorme poder voltar a lutar. Infelizmente, por causa dessa pandemia, fiquei bastante tempo parado, mas agora já me sinto preparado novamente. Subir no ringue e poder dar o meu melhor é algo que nenhum dinheiro compra”, disse o lutador, que também já morou na Tailândia, em 2018.

O lutador descobriu a paixão pelo muay thai ainda na infância, e relembra que começou a treinar aos 11 anos de idade, na academia Rei Tigre Muay Thay, onde treina atualmente. “Com 12 anos eu comecei a competir e não parei mais. O muay thai já me proporcionou e continua me proporcionando muitas coisas boas. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu vivo do esporte que eu comecei a praticar como diversão”, declara o lutador, que é casado.

O treinador e ex-lutador Pedro Rocha revela que Thiago é um aluno dedicado. “Ele nasceu dentro do nosso projeto social e desde essa idade [11 anos], já se destacava, já tinha um ritmo diferente de luta. Pra mim, além de aluno, é como um filho. A gente, como professor de projeto social, é pai, é conselheiro, é amigo, é nutricionista. A gente abraça como se fosse alguém da família mesmo”, concluiu.