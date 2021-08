Ação aconteceu nessa terça-feira, dia 3 - Foto: Divulgação

Publicado 04/08/2021 13:00

ARRAIAL DO CABO - Uma ação de desinfecção foi realizada nesta terça-feira (3), próxima à rodovia de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. O trabalho foi realizado no local onde há grande circulação de pessoas, que a todo momento partem e chegam de outras cidades. O objetivo é evitar a contaminação pela. A iniciativa foi do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC).