“Gira Renda Cabista”. A iniciativa, 1.500 famílias em situação de vulnerabilidade social com R$ 200, por mês, para consumo no comércio local. ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, anunciou que vai começar nesta terça-feira (17), a entrega dos cartões do programa. A iniciativa, anunciada há poucas semanas pelo município , vai beneficiarem situação de vulnerabilidade social com, para consumo no comércio local.

Segundo a Prefeitura, a entrega dos cartões será feita simultaneamente das 9h às 16h, em três diferentes pontos: Centro de Referência Social (Cras) de Figueira, Centro de Convivência de Monte Alto, para os moradores das proximidades, e na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social Trabalho, Renda e Direitos Humanos, no bairro Prainha, para os moradores do Centro e de bairros próximos.

A lista com os nomes de todos os beneficiados pelo programa está disponível no site oficial da Prefeitura , nas escolas do município e nos Cras. O município informou que as famílias que ainda não foram beneficiadas, por algum critério que descumpra as normativas do programa, também podem acessar a listagem no site e verificar o motivo da não habilitação dos documentos.

A Secretaria de Desenvolvimento Social Trabalho, Renda e Direitos Humanos informou ainda que também publicou a relação das famílias que estão com documentos em análise pela comissão especial do “Gira Renda Cabista”.

De acordo com a Prefeitura, pelo menos 30 comércios, entre farmácias, padarias, supermercados, mercearias e depósitos de gás de cozinha já aderiram ao programa, que tem o objetivo de movimentar a economia local. Durante a entrega do cartão, cada beneficiário vai receber a relação com os nomes dos comércios cadastrados no programa.

LOCAIS DE ENTREGA DOS CARTÕES

• Cras José Henrique da Silva

Horário: 9h às 16h

Endereço: Rua São Januário, 53, em Figueira;



• Centro de Convivência Municipalizado Nilza Silveira Lopes

Horário: 9h às 16h

Endereço: Rua Amaro José das Chagas, 70, em Monte Alto;



• Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos

Horário: 9h às 16h

Endereço: José Pinto de Macedo, s/n, Prainha.