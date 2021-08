Materiais foram entregues nesta segunda-feira, dia 16 - Foto: Divulgação

Materiais foram entregues nesta segunda-feira, dia 16Foto: Divulgação

Publicado 16/08/2021 13:40

Covid-19, além de 10 termômetros digitais infravermelhos. Os materiais foram doados pela Prolagos, através do Movimento Unidos pela Vacina, que é uma iniciativa que reúne diversas empresas em ações de combate à pandemia. ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesta segunda-feira (16), 300 testes RT-PRC para identificar a, além de 10 termômetros digitais infravermelhos. Os materiais foram doados pela Prolagos, através do, que é uma iniciativa que reúne diversas empresas em ações de combate à pandemia.

O diretor-presidente da Prolagos, Pedro Freitas, fez a entrega dos insumos ao prefeito do município, Marcelo Magno, que falou sobre a importância dos testes para o monitoramento do avanço da Covid-19, principalmente, neste momento de volta às aulas. "Com os testes podemos identificar alunos que apresentem algum sintoma no momento do acesso à sala de aula e assim evitar casos generalizados, nos antecipando aos problemas", afirmou.

Publicidade

Além de Arraial do Cabo, outros municípios que estão na área de concessão da empresa, como Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, também têm recebido insumos e ações de combate à pandemia, como limpeza de espaços públicos, doações de equipamentos de proteção individual aos profissionais da linha de frente, cestas de alimentos e itens de higiene para famílias de pescadores.

“A prestação dos nossos serviços, por essência, já é um grande aliado da população para evitar a transmissão do novo coronavírus, afinal, o simples gesto de lavar as mãos pode salvar vidas. Como saneamento e saúde são áreas que caminham juntas, queremos ir além e contribuir com os municípios neste momento em que vivemos um grande desafio sanitário”, reforça o diretor-presidente da Prolagos, Pedro Freitas.

Publicidade

SOBRE O MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA

Criado pela presidente do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, o Movimento Unidos Pela Vacina é apartidário e tem o objetivo de tornar viável a vacinação de toda a população brasileira adulta até setembro deste ano. Com esse propósito, mais de 4 mil pessoas, entre artistas, empresários e representantes da sociedade civil se uniram à executiva, além de 90 mil voluntárias, reforçando o benefício da imunização da população.