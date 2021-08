Funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem estiveram no local e liberaram a via - Foto: Divulgação

Publicado 11/08/2021 21:40

ARRAIAL DO CABO – A areia das dunas de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, invadiu a RJ-102, e deixou o trânsito em meia pista em um trecho entre os distritos de Monte Alto e Figueira. Por conta do ocorrido, funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram acionados e estiveram no local nessa segunda-feira (9), para removerem a areia e liberar o trânsito na via.