Curta-metragem foi lançado em janeiro deste anoFoto: Divulgação / David Francisco dos Santos

Publicado 10/08/2021 21:00

“Nós”, o curta-metragem de David Francisco dos Santos vai concorrer a IX Mostra Internacional Audiovisual, que acontece entre 17 e 29 de agosto, em Fortaleza, no Ceará. ARRAIAL DO CABO – Um jovem de 25 anos, natural de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, está se destacando pelo trabalho como diretor audiovisual, depois de ter criado um curta-metragem de animação. Com o título de, o curta-metragem de David Francisco dos Santos vai concorrer a, que acontece entre 17 e 29 de agosto, em Fortaleza, no Ceará.

O trabalho vai concorrer na categoria infantil “Colorindo o Gênero”, que reúne filmes produzidos em diferentes lugares do Brasil e da Espanha. Com duração de um minuto, o curta-metragem foi produzido em janeiro deste ano, e fala, de forma simbólica, sobre alguns aspectos da discriminação racial.

Em pouco mais de seis meses, desde o lançamento, o filme já concorreu em vários festivais em diferentes estados brasileiros, e até em outros países, como Inglaterra e, o mais recente, na Áustria, onde o trabalho ficou entre os cinco mais votados, na categoria júri popular.

“Foram mais de quatro mil inscritos no festival e cerca de 60 selecionados. O filme foi feito através de um edital que selecionava roteiros! O projeto 70 Olhares, fomentado pelo Ministério da Cidadania, procurava 60 'olhares' estudantis, mais 10 de convidados sobre os Direitos Humanos para a produção de filmes de um minuto. Foi assim que foi viabilizada a produção do meu primeiro filme autoral”, relembra David.



O jovem diretor cabista também já participou da produção de outros seis curtas-metragens, como animador e cenarista. Em 2016, David precisou se mudar para a capital do Rio para estudar licenciatura em artes na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e foi na Cidade Maravilhosa onde ele descobriu sua paixão pelos filmes em animação.

“Eu comecei a estudar animação num projeto social no Rio de Janeiro, o Estúdio Escola de Animação. Estudei com eles por dois anos e fiz um terceiro como monitor. Foi essencial para a produção desse filme e me capacitar no mercado da animação”, revela.

David está terminando a sua segunda graduação na área de artes e fazendo a especialização em técnicas de representação gráfica, também na UFRJ. Com uma carreira promissora na área, o jovem talento já trabalhou como supervisor de storyboard em uma empresa da Lituânia e está fazendo um estagiário de cenário no Copa Stúdio, no Rio.

“Estou muito animado com tudo o que tem acontecido e já estou me preparando também para os próximos festivais, que são o ExperimentAnima, entre 23 e 27 de agosto, em Curitiba, e a 12ª edição do Festival REC, que acontece entre 24 e 27 de agosto, em Buenos Aires, na Argentina”, concluiu.