Publicado 09/08/2021 20:00

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Educação de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, prorrogou para a próxima quinta-feira (12), o prazo para a retirada do material do Pré-vestibular Expresso . Segundo a Prefeitura, o material deve ser retirado entre 8h e 17h, na Escola Municipal Francisco Porto de Aguiar, no Centro, mediante apresentação de um documento oficial com foto.