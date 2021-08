Material apreendido foi levado para a delegacia - Foto: Divulgação

Publicado 06/08/2021 13:00 | Atualizado 06/08/2021 13:01

ARRAIAL DO CABO – Um suspeito de tráfico de drogas foi preso nessa quinta-feira (5), no bairro Prainha, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com ele foram encontrados 22 pinos de cocaína e cerca de R$ 90 em espécie, que seriam provenientes da venda de entorpecentes.