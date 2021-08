Evento acontece a partir das 8h, no Estádio Municipal - Foto: Lucas Madureira

Publicado 05/08/2021 08:20

ARRAIAL DO CABO – Cerca de 20 portadores de necessidades especiais de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, vão participar nesta sexta-feira (6), de uma gincana paralímpica, no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, no Centro da cidade. Ao todo, serão cinco modalidades: atletismo, lançamento de pelota, salto em distância, futebol e voleibol.

O evento, organizado pela Superintendência Municipal de Esportes, acontece a partir das 8h, e vai reunir participantes com idades a partir dos 11 anos. Segundo a Prefeitura, as inscrições para a participação na gincana ainda podem ser feitas no Estádio Municipal e na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

O superintendente municipal de Esportes, Isaias Teixeira Júnior, destacou que o esporte é um grande agende transformador social. “É muito importante estimularmos a prática da atividade física e inclusão para os portadores de necessidades especiais promovendo futuros atletas”, disse.