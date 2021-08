Inicialmente serão duas rotas diferentes: uma saindo do centro da cidade e outra saindo dos distritos - Foto: Divulgação

Publicado 06/08/2021 12:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, divulgou nessa quarta-feira (4), o horário do transporte universitário, que vai voltar a circular a partir do próximo dia 16 de agosto, quando retornam as aulas presenciais da Universidade Estácio de Sá. Segundo a Prefeitura, inicialmente serão duas rotas diferentes: uma saindo do centro da cidade e outra saindo dos distritos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, do Centro da cidade, os horários de saída, são: às 7h e às 18h, da Praça Castelo Branco, em frente ao Estádio Municipal, com retorno previsto para às 12h e às 22h. Já o horário de partida dos distritos, é: 17h45, em frente à loja Recanto do Sabiá, no Caiçara, com retorno previsto às 22h. O percurso inclui ainda os demais distritos. Para o turno da manhã, ainda não há alunos cadastrados, segundo a Prefeitura.

O município informou que, os estudantes já cadastrados, devem comparecer a Secretaria Municipal de Educação para retirar a carteirinha, que tem que ser apresentada todos os dias, para o embarque no transporte universitário.

Documentos necessários para a emissão da carteirinha:

• Declaração de matrícula do período corrente;

• RG e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (uma cópia);

• Duas fotos 3x4;

• Comprovante de residência em nome do aluno (mínimo três meses);

A Secretaria Municipal de Educação orienta que, caso os estudantes tenham outras informações sobre o retorno das aulas, devem informar à repartição pública. Dúvidas relacionadas à emissão da carteirinha podem ser esclarecidas pela Secretaria Municipal de Educação, através do telefone: (22) 2622-4924. A sede da repartição pública fica na Rua José Pinto de Macedo, s/n, dentro das dependências do CIEP Municipalizado 147, Cecílio Barros Pessoa.