Pinos de cocaína e trouxinhas de maconha foram apreendidas - Foto: Divulgação

Pinos de cocaína e trouxinhas de maconha foram apreendidasFoto: Divulgação

Publicado 08/08/2021 21:30

ARRAIAL DO CABO – Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante, neste domingo (8), no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, com eles foram encontrados 580 pinos de cocaína e 80 trouxinhas de maconha.

Segundo a PM, os agentes receberam informações de que suspeitos ligados ao tráfico estariam em uma área de mata fazendo a separação do material para revenda. Os agentes então iniciaram uma incursão na comunidade, e conseguiram flagrar dois suspeitos com as drogas. Eles receberam voz prisão e foram levados com os materiais apreendidos para a 132ª Delegacia Policial.

Publicidade

O DIA não conseguiu contato com a defesa dos presos.