Obra de contenção na RJ-140, em Arraial do Cabo, completa três meses | Arraial do Cabo | O Dia

Obra tem orçamento previsto de R$ 4,7 milhõesFoto: Divulgação

Publicado 06/08/2021 23:10

ARRAIAL DO CABO – Completou três meses nesta semana, a obra de contenção de uma encosta na RJ-140, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, a empresa responsável pela execução do trabalho já concluiu a fundação dos pilares de sustentação da laje do mirante, que também será construído no local e que terá cerca de 40 metros de extensão.

Ainda segundo o município, a concretagem da base do muro de contenção da rodovia também já foi iniciada. A obra teve início no dia 3 de maio e, na época, a Prefeitura informou que a previsão era de que os trabalhos durassem cerca de oito meses, com orçamento previsto de R$ 4,7 milhões, financiados pelo governo do estado.

obra de contenção tem cerca de 240 metros de extensão e a intervenção foi feita pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O local havia cedido devido às fortes chuvas que ocorreram em maio de 2019, e a via corria o risco de desmoronar. A Prefeitura informou que, para a contenção dos blocos e das rochas soltas vai ser implantada uma tela de alta resistência.

