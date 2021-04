Colisão aconteceu na tarde deste sábado (17) Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 23:00 | Atualizado 17/04/2021 23:07

ARRAIAL DO CABO – Um motociclista ficou ferido após colidir de frente com um carro de passeio, na tarde deste sábado (17), na RJ-140, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A vítima foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). O estado de saúde do motociclista não foi divulgado.

A parte dianteira do carro ficou completamente destruída, devido ao impacto da colisão. As causas do acidente não foram esclarecidas. O trânsito no local ficou lento durante o atendimento da ocorrência, mas as pistas já foram completamente liberadas para o tráfego.