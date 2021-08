Evento aconteceu nesta quinta e sexta-feira - Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO - Gestantes de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, participaram nesta quinta (5) e sexta-feira (6), de iniciativas voltadas para o, que é o mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Os trabalhos foram realizados no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF).