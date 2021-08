Obras de infraestrutura chegam no Jardim Vale do Sol, em Caxias - Divulgação

Publicado 04/08/2021 12:42

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias iniciou nesta terça-feira, 3, um dia depois do anúncio, as obras de drenagem e pavimentação de diversas ruas do bairro Jardim Vale do Sol, no terceiro distrito. As ruas vão receber iluminação em LED que proporcionam mais segurança e menor consumo de energia.

As obras de infraestrutura há muito reivindicadas pelos moradores vão beneficiar as famílias da Estrada Mato Grosso e das ruas Candelária de Lã Branca, José Higino, Vênus, Uruana, do Sol, Guarulhos, Taireta, do Sol 2, do Canal, Batista de Oliveira, Anderson, Mano Assis, Raquel Tavares, A, C, D, E, F, G, Marte, Piratuba, 10, 11, 12 e Travessa Piratuba. Ao todo, serão 8.944 km de obras de drenagem e pavimentação.

"Até o final do ano serão lançadas obras estruturantes e de qualidade nos distritos. Duque de Caxias está voando alto é já é destaque em todo o Brasil. Vamos fazer obras de infraestrutura, áreas de esportes e creches. É a transformação social de uma grande cidade", disse Washington Reis que em seu discurso destacou também a parceria com o governador Cláudio Castro.