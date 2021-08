Caxias Shopping arrecada brinquedos para Dia das Crianças - REPRODUçãO DE INTERNET

Publicado 04/08/2021 11:40

Duque de Caxias - Para celebrar o Dia dos Pais, o Caxias Shopping, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Baixada Fluminense, promove uma programação especial no mês de agosto e lança a campanha “Bar do Papai”, que vai sortear 3 Cervejeiras Consul Mais Titanium 82 litros.

Para concorrer na promoção, a cada R$100 em compras nas lojas participantes o cliente receberá um número da sorte. Serão válidas notas fiscais do período de 2 a 22 de agosto. A partir do dia 4, o cliente poderá realizar seu cadastro no site do Caxias Shopping ou presencialmente, no Ponto de Autoatendimento. Os sorteios serão realizados semanalmente, nos dias 11, 18 e 25 de agosto, pela Loteria Federal. O regulamento da promoção está disponível no site do shopping.

Lives “O Pai tá on”

Além da promoção, o Caxias Shopping vai presentear os pais com uma programação especial, em parceria com o Senac RJ, com lives temáticas para aqueles que amam vinho, cerveja e drinks. Os encontros serão transmitidos ao longo do mês de agosto, a partir do dia 12, sempre às quintas-feiras, às 18h, no Instagram do Caxias Shopping (https://www.instagram.com/caxiasshopping). Em cada uma das lives, será anunciado o nome do vencedor do sorteio da semana.

No dia 12 de agosto, o sommelier Pedro Barradas vai apresentar a live "Vinho na brasa: vinhos para acompanhar churrasco", com dicas ideais para aqueles que não dispensam uma taça de vinho ou que buscam novas experiências para o seu churrasco dominical. No dia 19, o beer sommelier José Honorato Moreira vai falar sobre “Leveza e versatilidade: o universo das cervejas Ale e Lager” exemplificando aspectos sensoriais de diversos tipos de cervejas. No encontro virtual do dia 26, que será comandado pela bartender Priscila Soares, o tema será "Um cocktail para cada pai”, com apresentação de três opções de drinks: um não alcoólico; uma opção alcoólica mais suave e uma versão para aqueles que não dispensam potência.

“Preparamos uma temporada com ações temáticas para comemorar o Dia dos Pais. Uma promoção com um super prêmio que vai agradar em cheio os apreciadores de cerveja e a programação de lives em nosso Instagram, oferecidas por especialistas do Senac-RJ, para incrementar o happy hour em família, Uma ótima oportunidade para celebrar os bons momentos em grande estilo”, afirma Michelle Coutinho, Gerente de Marketing do Caxias Shopping.

Consumo físico e digital

Para oferecer uma experiência completa de compras, o Caxias Shopping preparou ações que impulsionam as vendas tanto no ambiente digital como no espaço físico do shopping.

Para quem optar por ir pessoalmente ao mall, o empreendimento preparou uma vitrine temática com sugestões de presentes para a data e segue preparado para receber os consumidores seguindo rígidos protocolos de segurança.

Já no site do shopping, na aba Compre Online, os clientes podem se conectar diretamente com os canais digitais dos lojistas, seja por WhatsApp, aplicativos, e-commerce ou redes sociais. Após a compra, o cliente pode decidir entre a entrega por delivery tradicional ou PickUp, com retirada nas lojas, nos armários inteligentes instalados próximo à portaria C ou pelo sistema drive-thru.

Ainda no digital, o shopping vai promover uma Vitrine Virtual, com indicação de presentes, serviços e dicas de alimentação para a data. Entre os destaques estão o Top Sider bicolor (R$ 359,90) e o Tênis Socks (R$ 389,90), ambos na Mr. Cat; o Boné Aba Curva Hurley (R$199,90), na WQSurf; a Agenda Caderneta Almirante (R$ 44,90), na Gigante da Colina; e o Chinelo Olympikus Melbourne (R$ 99,90), na World Tennis.