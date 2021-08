Leite materno: banco de leite do Instituto Fernandes Figueira é referência - Divulgação

Publicado 03/08/2021 15:46

Duque de Caxias - Para celebrar o mês de Agosto Dourado, dedicado para a importância da amamentação, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através da direção da Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, está programando diversas atividades voltadas para o tema. Tendo como base que o leite materno é a melhor fonte de nutrição para bebês e a forma de proteção mais econômica e eficiente para diminuir as taxas de mortalidade infantil, a equipe de profissionais de saúde da Maternidade vai promover não só atividades de conscientização voltadas para gestantes e mães, mas também a sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, através da iniciativa que leva o nome de “Amigo da Criança”.



Para a diretora de Enfermagem da unidade, Enfermeira Poliana Longo, as atividades programadas para o Agosto Dourado visam conscientizar toda a população.

“Esse mês é um dos mais importantes para nós, pois é dedicado a mostrar para toda a população como o leite materno é essencial na alimentação e desenvolvimento das crianças. O aleitamento materno protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias, além de evitar o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta. Se todas as mães tiverem consciência disso, teremos crianças mais saudáveis e felizes”, destaca Poliana.



Durante todo o mês, as ações programadas para celebrar o Agosto Dourado no município de Duque de Caxias podem ser acompanhadas através do site e das redes sociais oficiais da Prefeitura. A Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra está localizada na Avenida Automóvel Clube, 275.



Campanha “Doe um Frasco de Amor”



Outra atividade que tem como objetivo mobilizar toda a sociedade é a campanha “Doe um Frasco de Amor”, que pretende coletar potes de vidros com tampa de plástico, utilizados para armazenamento de leite materno que serão doados às mães que têm dificuldades para amamentar seus bebês. A doação dos potes poderá ser feita diretamente na Direção de Enfermagem da Maternidade de Santa Cruz da Serra, no período de 04 a 28/08.