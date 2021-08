Projeto Impulsiona RJ chega em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 03/08/2021 13:09

Duque de Caxias - O projeto Impulsiona Rio vai chegar a Duque de Caxias. O diretor Regional do Senac RJ Sérgio Arthur Ribeiro da Silva esteve em reunião com o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e com o presidente do Sindivarejo, Alexandre Pereira de Souza Netto, para tratar do lançamento. A iniciativa é do Senac RJ e Sebrae Rio direcionada a famílias em situação de vulnerabilidade social no estado do Rio de Janeiro.

“A reunião na Prefeitura de Duque de Caxias hoje marca o início de um projeto muito importante para nós do Senac RJ que, em parceria com o Sebrae Rio, iremos oferecer formação profissional voltada para empregabilidade e geração de renda por meio do empreendedorismo, além de ações de cidadania, que irão beneficiar famílias de baixa renda em diversas regiões do estado, como o município de Duque de Caxias. Nosso objetivo é atuar nas vocações regionais, mobilizar as comunidades e contribuir para o desenvolvimento local”, afirma o diretor do Senac RJ, Sérgio Ribeiro.



O programa, que tem previsão de início neste mês de agosto, atenderá 800 famílias nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, moradoras de comunidades carentes e áreas vulneráveis dos três municípios. Somente em Duque de Caxias, serão 200 famílias beneficiadas.