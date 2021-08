Alunos de Caxias voltam para as aulas no sistema presencial - Divulgação

Publicado 03/08/2021 09:57

Duque de Caxias - Os alunos da rede pública municipal de ensino de Duque de Caxias voltaram às aulas nesta segunda-feira, 2, no sistema presencial. Após duas semanas de recesso escolar, os estudantes retornaram as atividades nas unidades escolares. O município destaca que os profissionais da Educação já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 no município.



Segundo a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, todos os cuidados e medidas de precaução foram tomados para que a volta às aulas acontecesse de forma segura para as crianças, adolescentes e todos os profissionais da rede de ensino. A gestora da pasta também desejou aos alunos e professores um feliz retorno.



“Desejamos aos estudantes e profissionais um feliz retorno às aulas. Nossas escolas contam com álcool em gel, sabonete líquido, lixeiras com pedal, borrifadores, máscaras, termômetros digitais, fitas adesivas para demarcação do distanciamento e material de limpeza em geral com o objetivo de receber os alunos com segurança,” declarou a Secretária.



Para a professora da E.M José de Souza Herdy, Bárbara Patrícia Dias, este momento é muito especial porque é possível se renovar.

“Nós precisamos desse período de recesso para descansar e também refletir. A pandemia nos fez mais resilientes, mais fortes. Tenho certeza de que superaremos as adversidades na sala de aula em uma relação de confiança e respeito com as famílias e os alunos”, disse a docente.