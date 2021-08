Grande Rio define datas para disputa de samba-enredo - Mário Eliziêr P. Grave da Conceição/Divulgação

Grande Rio define datas para disputa de samba-enredo

Publicado 03/08/2021 14:52

Duque de Caxias - Nos dias 18 de 25 de agosto, o Acadêmicos do Grande Rio realiza suas eliminatórias de samba-enredo para o Carnaval 2022. No dia 18, os dez sambas classificados dentre os 17 que se inscreveram para o concurso farão uma apresentação na quadra, limitada aos segmentos da escola, cuja gravação será disponibilizada posteriormente no canal de YouTube da agremiação.

Segundo o Diretor de Carnaval Thiago Monteiro, a medida ainda é necessária dado o momento que estamos vivendo.

“Mesmo com certa flexibilização, temos que nos dedicar ao máximo em proteger a saúde da nossa comunidade. É claro que estamos todos com saudades de confraternizar em nossa quadra, mas o contexto ainda pede cuidados. Por isso, optamos por portões fechados, com exceção para parte dos nossos segmentos”, pondera.

No dia 25 de agosto, dia da semifinal da disputa, haverá transmissão ao vivo pela Grande Rio TV, no YouTube, a partir das 20 horas.



As obras classificadas para o dia 18 de agosto, em ordem de apresentação, são:



1º samba: Samba 9 – Myngauzinho e parceiros



2º samba: Samba 17 – Elias Bililico e parceiros



3º samba: Samba 3 – Eduardo Bretas e parceiros



4º samba: Samba 14 – Licinho e parceiros



5º samba: Samba 13 – Gustavo Clarão e parceiros



6º samba: Samba 10 – Myngau e parceiros



7º samba: Samba 15 – Derê e parceiros



8º samba: Samba 12 – Leandro Lima e parceiros



9º samba: Samba 7 – Denilson Sodré e parceiros



10º samba: Samba 11 – João Carlos e parceiros



Em 2022, o Acadêmicos de Grande Rio levará para a Avenida o enredo "Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu", de autoria dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.