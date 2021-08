Defesa Civil de Caxias conclui plano de contigência no período de estiagem - Divulgação

Publicado 03/08/2021 18:28

Duque de Caxias - A Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias finalizou o Plano de Contingência para o Período de Estiagem. A reunião contou com a presença do diretor responsável da REDEC Baixada Fluminense, major Mouta, lideranças comunitárias e agências municipais parceiras da Defesa Civil, como Cruz Vermelha, Desbravadores, Capelania Pós-desastre, entre outros voluntários.



Durante o mês de julho, para o desenvolvimento e aplicação do plano, foram realizadas reuniões consultivas com a Sociedade Civil representada pelas lideranças comunitárias e Nudecs - Núcleos Comunitários de Defesa Civil de Duque de Caxias - e uma reunião com o 2º GSFMA (Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente) para apoio, visando treinamentos e capacitações.



A Superintendência de Defesa Civil, através das agências parceiras e do processo APELL, vai montar uma brigada ambiental voluntária e preparar os agentes para resposta durante o período da estiagem, registrado todos os anos no período de junho a outubro.



Baixa Pluviosidade

Entende-se como estiagem o período prolongado de baixa pluviosidade, ou sua ausência, no qual a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. A Defesa Civil vai disponibilizar um manual para que os participantes das ações de resposta saibam onde e quando agir.