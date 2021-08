Fiscalização de trânsito aconteceu no principal acesso à cidade - Foto: Divulgação

Fiscalização de trânsito aconteceu no principal acesso à cidadeFoto: Divulgação

Publicado 06/08/2021 21:40

ARRAIAL DO CABO – Um cão farejador do Grupamento de Operações com Cães (GOC) de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, foi usado nessa quinta-feira (5) em uma ação de fiscalização de trânsito, no principal acesso à cidade. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), durante a fiscalização, diversos veículos foram abordados e revistados, mas nenhuma irregularidade foi encontrada.O trabalho teve o objetivo de reforçar a sensação de segurança na cidade. De acordo com a Prefeitura, denúncias relacionadas à segurança pública podem ser feitas através do telefone da GCM: 153 ou 199.