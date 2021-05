Agentes da Guarda Municipal fazem a sinalização do trecho e orientam os motoristas Foto: Divulgação

Publicado 04/05/2021 11:55

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, iniciou nessa segunda-feira (3), as obras de contenção às margens da RJ-140, na altura da Prainha. Por causa da intervenção, o município precisou desviar o trânsito para uma via alternativa, na altura da barreira sanitária.



No local da contenção, também R$ 4,7 milhões, e será financiada pelo governo do estado, com prazo para conclusão de oito meses.

Agentes da Guarda Municipal fazem a sinalização do trecho e orientam os motoristas sobre as mudanças no trânsito, no principal acesso ao Centro da cidade. O local em que a obra está sendo feita havia cedido devido às fortes chuvas que ocorreram em maio de 2019, e a via corria o risco de desmoronar.No local da contenção, também será construído um mirante, segundo o projeto divulgado pela Prefeitura . A obra deve custar cerca de, e será financiada pelo governo do estado, com prazo para conclusão de oito meses.

“A gente pede a compreensão de todos os moradores, pra esse período que a gente vai fazer a obra de contenção da Prainha, junto com o mirante. [...] Nós demos o melhor, para que tudo ficasse perfeito para os moradores e turistas”, destacou o vereador Pedro Cajueiro, que está no cargo de secretário municipal de Obras.