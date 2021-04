Obra deve começar na próxima segunda-feira (26), segundo a Prefeitura Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 01:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, anunciou nessa segunda-feira (19), a construção do mirante da Prainha, às margens da RJ-140, um dos principais acessos à cidade. De acordo com a Prefeitura, a obra deverá ter início na próxima segunda-feira (26), e terá um custo estimado de cerca de R$ 4,7 milhões.

Ainda segundo a Prefeitura, a obra emergencial, de responsabilidade do Governo do Estado, foi uma solicitação do prefeito Marcelo Magno, ao presidente do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), Luiz Roberto Pereira, em uma audiência realizada no dia 19 de janeiro, na sede do órgão.



O município informou que a obra de contenção, estrutura de concreto armado e recomposição de pavimento, tem prazo de conclusão de aproximadamente oito meses e será executada pela empresa Geologus Engenharia. Durante o período da obra de contenção de encosta, a Prefeitura informou que terá que fazer algumas intervenções e alterações no trânsito na RJ-140, e que vai anunciar nos próximos dias quais serão essas mudanças.