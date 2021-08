Aulas presenciais foram retomadas nessa segunda-feira, dia 9 - Foto: Divulgação

Publicado 10/08/2021 17:05

ARRAIAL DO CABO – Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da rede pública municipal de ensino de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, retornaram nesta segunda-feira (9), às salas de aulas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semec), os estudantes do ensino fundamental vão retornar às salas de aulas de forma gradativa, entre os dia 23 de agosto e 4 de outubro.

Ainda de acordo com a Semec, enquanto isso, algumas escolas continuam funcionando no sistema híbrido, com aulas remotas e presenciais, seguindo os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. Já na chegada à escola, os estudantes passam pela medição da temperatura corporal, e fazem a higienização das mãos e, além disso, são obrigados a utilizarem a máscara de proteção durante todo o período de aula.

O retorno das aulas nas escolas do município está previsto no Decreto nº 3.380, publicado na edição do Diário Oficial, do dia 16 de julho. De acordo com a Prefeitura, os pais e responsáveis de alunos também podem optar pelo regime de ensino totalmente remoto. Veja o calendário de volta às aulas:

CALENDÁRIO DE VOLTA ÀS AULAS

09/08 – Educação de Jovens e Adultos;

23/08 – 2º, 5º e 9º ano;

06/09 – 1º, 7 e 8º ano;

20/09 – 6º ano;

04/10 – 3º e 4º anos.

já na chegada à escola, os estudantes passam pela aferição da temperatura corporal Foto: Divulgação