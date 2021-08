Idoso desapareceu no último dia 8 de junho - Foto: Divulgação

Idoso desapareceu no último dia 8 de junhoFoto: Divulgação

Publicado 09/08/2021 21:30 | Atualizado 09/08/2021 21:32

Francisco Nonato de Sá, de 77 anos, completou dois meses nesse domingo (8). Sem qualquer informação que leve ao paradeiro dele, que sumiu em 8 de junho, em ARRAIAL DO CABO – O desaparecimento do idoso, de 77 anos, completou dois meses nesse domingo (8). Sem qualquer informação que leve ao paradeiro dele, que sumiu em 8 de junho, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, as esperanças da família encontrá-lo com vida diminuem com o passar do tempo.

Publicidade

As buscas pelo idoso foram interrompidas pela polícia há mais de um mês. A suspeita da polícia é de que o homem tenha sido morto por traficantes da região, mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida. Nenhum suspeito pelo crime foi preso, até o momento.

Durante o trabalho de buscas, agentes do Corpo de Bombeiros, das polícias Civil e Militar, e guardas municipais fizeram uma força-tarefa para tentar encontrar o idoso. As buscas foram feitas em uma área de mata, próxima ao local em que ele morava, no Morro da Boa Vista, e também em uma área de dunas, na Praia Grande, onde os agentes contaram com a ajuda de um cão farejador, mas nenhuma pista sobre o paradeiro dele foi encontrada.

Publicidade

O DIA entrou em contato nesta segunda-feira (9) com o delegado titular da 132ª Delegacia Policial, Ruchester Marreiros, para saber como estão as investigações do caso, mas não obteve nenhum posicionamento, até a última atualização desta reportagem.

VEJA A CRONOLOGIA DAS BUSCAS

Publicidade

• 8 de junho: dia do desaparecimento;

• 9 de junho: primeiro dia de buscas;

• 10 de junho: segundo dia de buscas;

• 15 de junho: trabalho é interrompido, após cinco dias consecutivos de buscas;

• 24 de junho: buscas são retomadas com auxílio de um cão farejador, mas nada é encontrado.

Informações que possam ajudar a Polícia Civil nas investigações do caso, podem ser enviadas para a 132ª Delegacia Policial, através do WhatsApp: (22) 9 8113-6585. A Polícia Civil garante o sigilo.

Publicidade

Buscas começaram no dia 9 de junho Foto: R Lagos Notícias

Publicidade