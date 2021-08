Integrantes da Cia. Teatral InFoco levam arte de graça ao público - Divulgação

Publicado 06/08/2021 10:28

Guapimirim – Um curta-metragem gravado em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será lançado às 19h do próximo dia 14 de agosto (sábado). “Na Mira do Rick” narra a história de um cantor e influenciador digital contratado para realizar um show em sua cidade natal e de uma fã que faz tudo para se aproximar de seu ídolo. O curta foi produzido pela Cia. Teatral InFoco, sob direção de Josane Garcia e João Luz.

Curta-metragem é um tipo de obra cinematográfica com duração de até 30 minutos. “Na Mira de Rick” recebeu apoio financeiro por meio da Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020), de incentivo à cultura. Segundo os organizadores, todo o enredo foi gravado em Guapimirim, “buscando frisar nossa natureza, nossa cultura popular e modo de vida, contando com toda a população de artistas locais”.

O evento de lançamento acontecerá no Espaço BG Fest, estando restrito a convidados. Mas, o público em geral poderá assistir pelas redes sociais a produção cinematográfica.

A Cia. Teatral Infoco teve início em 2009. Os organizadores não cobram ingresso ao público e disseram ao O Dia que preferem assim, como modo de incentivar o acesso à cultura para a população da região.