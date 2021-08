Fotomontagem: horta e parquinho na praça - Ascom PMG

Publicado 05/08/2021 16:01

Guapimirim – As obras do programa “Meu Bairro Agora é Diferente”, no bairro Sapê, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foram concluídas e serão entregues aos moradores na Praça do Sapê, amanhã (6/8), a partir das 17h.

O Sapê foi o bairro escolhido pela Prefeitura de Guapimirim como pontapé inicial e costumava ser um dos mais abandonados em gestões anteriores. O local recebeu uma horta, pavimentação de ruas, reforma nos brinquedos e equipamentos utilizados para exercícios físicos na praça, a fossa séptica ecológica em algumas casas, conforme já noticiado por O Dia, e o “Programa Emboço Social” (PES).

A fossa séptica ecológica – ou biodigestor – é instalada por residência com até cinco pessoas e serve para destinar o esgoto doméstico de modo sustentável e econômico, com o uso de pneus velhos. A decomposição dos dejetos é feita por bactérias anaeróbicas. Esse sistema não utiliza energia elétrica nem produtos químicos e também reduz os gastos com caminhões sugadores de fossas negras. Outra vantagem é que não deixa mau cheiro nem proliferação de moscas.

O PES tem por objetivo colocar emboço em residências que ainda estão no tijolo. É uma iniciativa da empresa Riomix Argamassa.

Tanto os biodigestores quanto o Programa Emboço Social tiveram como critérios pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social e cadastradas em programas populares de distribuição de renda.

A partir das 13h dessa sexta-feira (6), antes da inauguração, serão oferecidas algumas atividades à população, as quais não foram mencionadas. Será preciso usar máscara no evento, segundo os organizadores.