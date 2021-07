Governo inclui mais 30.390 beneficiários no auxílio emergencial após nova análise de dados - Agência Brasil

Publicado 16/07/2021 10:17 | Atualizado 16/07/2021 12:25





Para os aniversariantes de janeiro, os pagamentos do benefício serão realizados neste sábado, 17. O cronograma de transferências continua no domingo, 18, para quem nasceu em fevereiro, antecipando em uma semana os créditos na conta desse público. Os pagamentos são retomados na terça-feira, 20, e seguem diariamente até o fim de julho, com exceção da segunda-feira, 26. Rio - O Ministério da Cidadania anunciou, na noite desta quinta-feira, 15, que o auxílio emergencial vai ser pago a mais 30.390 trabalhadores que foram considerados elegíveis após processamento de dados realizado neste mês. O resultado da análise foi finalizado nesta quinta, segundo a pasta. O investimento do governo federal para o pagamento do benefício a esse novo contingente será de R$ 6,39 milhões. Para quem não teve a solicitação aprovada, o prazo de contestação vai até 24 de julho.Os cidadãos considerados elegíveis nesse lote de julho receberão de uma vez todas as parcelas a que têm direito, conforme o calendário de transferências e saques da parcela 4 do benefício, que teve o cronograma antecipado de acordo com a Portaria nº 645 , publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 15.O ministro da Cidadania, João Roma, ressalta que toda a operação de pagamento do benefício passa por cruzamento de informações de diversos bancos de dados para garantir que os recursos cheguem, de fato, a quem mais precisa. "Temos realizado uma operação abrangente, no sentido de que o Auxílio Emergencial seja pago à população em situação de vulnerabilidade, e muito criteriosa, para evitar fraudes e repasses indevidos", afirmou João Roma.Para os aniversariantes de janeiro, os pagamentos do benefício serão realizados neste sábado, 17. O cronograma de transferências continua no domingo, 18, para quem nasceu em fevereiro, antecipando em uma semana os créditos na conta desse público. Os pagamentos são retomados na terça-feira, 20, e seguem diariamente até o fim de julho, com exceção da segunda-feira, 26.

Confira o calendário da quarta parcela

Calendário da quarta parcela do auxílio emergencial Divulgação



O lote de julho é composto pelos trabalhadores que estavam aguardando o resultado da análise inicial, pelas pessoas que apresentaram contestações porque foram consideradas inelegíveis anteriormente - incluindo o reprocessamento de contestações do primeiro lote divulgado em abril - e pelos cidadãos que passaram a cumprir os requisitos para pleitear o auxílio emergencial 2021. De acordo com o ministério, desses mais de 30 mil novos beneficiados que se inscreveram pelos meios digitais ou integram o Cadastro Único, 18.675 receberão a cota de R$ 150, outros 6.376 cidadãos, a de R$ 250, enquanto 5.339 pessoas terão o valor de R$ 375 depositado nas contas sociais.O lote de julho é composto pelos trabalhadores que estavam aguardando o resultado da análise inicial, pelas pessoas que apresentaram contestações porque foram consideradas inelegíveis anteriormente - incluindo o reprocessamento de contestações do primeiro lote divulgado em abril - e pelos cidadãos que passaram a cumprir os requisitos para pleitear o auxílio emergencial 2021.

Contestações



Trabalhadores que não tiveram a concessão do recurso aprovada e não concordam com o motivo da não aprovação terão até o dia 24 de julho para entrar com pedido de contestação pelo site (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/). Quem contestou antes não pode apresentar novo requerimento. Além disso, alguns motivos de não aprovação são definitivos e, para esses casos, não é possível contestar.





Operação



O modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado, segue sendo executado em 2021, com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal e nas lotéricas.



Além do habitual crédito na Poupança Social Digital, com recursos disponíveis para o pagamento de contas e de boletos, compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code, a Portaria nº 627 possibilitou mais uma forma de realização de transações. Desde 30 de abril,



Serviço ao cidadão



O endereço eletrônico www.cidadania.gov.br/auxilio remete ao serviço de atendimento via Facebook do Ministério da Cidadania. Por meio da hashtag #IssoÉCidadania é possível conferir nas redes sociais do ministério todas as informações atualizadas sobre o auxílio emergencial 2021.



A pasta oferece, ainda, atendimento telefônico pelo número 121 e pela Ouvidoria por meio de formulário eletrônico. Outra opção é enviar uma carta para o endereço: SMAS - Setor de Múltiplas Atividades Sul Trecho 03, lote 01, Edifício The Union, térreo, sala 32, CEP: 70610-051 - Brasília/DF. O benefício é pago em quatro parcelas, com valor médio de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas), que recebem R$ 375, e os indivíduos que moram sozinhos (família unipessoal), que recebem R$ 150.Além do habitual crédito na Poupança Social Digital, com recursos disponíveis para o pagamento de contas e de boletos, compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code, a Portaria nº 627 possibilitou mais uma forma de realização de transações. Desde 30 de abril, os beneficiários podem fazer transferências instantâneas entre bancos via PIX (exceto para contas de mesma titularidade).O endereço eletrônico www.cidadania.gov.br/auxilio remete ao serviço de atendimento via Facebook do Ministério da Cidadania. Por meio da hashtag #IssoÉCidadania é possível conferir nas redes sociais do ministério todas as informações atualizadas sobre o auxílio emergencial 2021.A pasta oferece, ainda, atendimento telefônico pelo número 121 e pela Ouvidoria por meio de formulário eletrônico. Outra opção é enviar uma carta para o endereço: SMAS - Setor de Múltiplas Atividades Sul Trecho 03, lote 01, Edifício The Union, térreo, sala 32, CEP: 70610-051 - Brasília/DF.