O governo anunciou mais três meses do benefício na última semana - Divulgação

O governo anunciou mais três meses do benefício na última semanaDivulgação

Publicado 15/07/2021 09:02 | Atualizado 15/07/2021 11:41

Rio - O governo federal antecipou o calendário de transferências e saques da quarta parcela do auxílio emergencial 2021, como já havia ocorrido nas três etapas anteriores, para os trabalhadores que se inscreveram pelos meios digitais e as pessoas que integram o Cadastro Único. A Portaria nº 645, publicada nesta quinta-feira, 15, no Diário Oficial da União (DOU), antecipa em seis dias o início dos pagamentos para os nascidos em janeiro. Antes, eles receberiam em 23 deste mês, agora terão os depósitos nas contas digitais neste sábado, 17.

"Antecipamos todas as etapas de pagamentos e saques do auxílio emergencial 2021 executadas até o momento. Isso mostra que a operação realizada pelo Ministério da Cidadania e seus parceiros tem sido exitosa e que um dos pilares do governo é a atenção aos mais necessitados", afirmou o ministro da Cidadania, João Roma.



O cronograma de transferências continua no domingo, 18, para quem nasceu em fevereiro, antecipando em uma semana os créditos na conta desse público. Os pagamentos são retomados na terça-feira, 20, e seguem diariamente até o fim de julho, com exceção da segunda-feira, 26.



A mudança mais significativa será para os nascidos em dezembro, que passam a ter direito à quarta parcela ainda em julho, no dia 30. Antes, quem nasceu no último mês do ano receberia em 22 de agosto, um adiantamento de 23 dias.



Publicidade





Vale ressaltar que o cronograma de saques da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 está em andamento.



O modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado, segue sendo executado em 2021, com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal e nas lotéricas.



Para o público do auxílio emergencial 2021 incluído no Bolsa Família, nada muda. Os repasses continuarão sendo feitos de acordo com o calendário habitual do programa. Em julho, o início dos repasses será na próxima segunda-feira, 19, para quem tem Número de Identificação Social (NIS) com final 1. O calendário de saques também foi antecipado. Originalmente, os trabalhadores nascidos em janeiro poderiam sacar a quarta parcela do benefício a partir do dia 13 de agosto. Agora, eles terão essa possibilidade no dia 2 do próximo mês. O cronograma de saques vai até 18 de agosto para os aniversariantes de dezembro, uma antecipação de 22 dias.Vale ressaltar que o cronograma de saques da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 está em andamento. Nesta quinta-feira, 15, quem nasceu em outubro poderá retirar o dinheiro do benefício. No dia seguinte, será a vez dos aniversariantes de novembro. Na segunda-feira, 19, o calendário é concluído com os nascidos no último mês do ano.O modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado, segue sendo executado em 2021, com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal e nas lotéricas.Para o público do auxílio emergencial 2021 incluído no Bolsa Família, nada muda. Os repasses continuarão sendo feitos de acordo com o calendário habitual do programa. Em julho, o início dos repasses será na próxima segunda-feira, 19, para quem tem Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

Confira o calendário

Publicidade

Governo federal antecipou o calendário de transferências e saques da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021 Divulgação/Ministério da Cidadania

Balanço



O governo federal encerrou o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 no dia 30 de junho. De acordo com o Ministério da Cidadania, somando as três etapas de pagamentos, o investimento federal chegou a R$ 26,3 bilhões, incluindo todos os públicos, num total de 114,09 milhões de transferências.



Na terceira etapa da operação, segundo a pasta, foram beneficiadas mais de 37 milhões de pessoas de forma direta, sendo 27,3 milhões de pessoas do Cadastro Único e do Extracad (ingressaram no auxílio pelo aplicativo) e 9,8 milhões de famílias do Programa Bolsa Família, em um investimento de pouco mais de R$ 8,5 bilhões.



Instituído pela Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de 2021, o benefício tinha a previsão inicial de ser pago em quatro parcelas, agora chegará a sete parcelas. O governo federal encerrou o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 no dia 30 de junho. De acordo com o Ministério da Cidadania, somando as três etapas de pagamentos, o investimento federal chegou a R$ 26,3 bilhões, incluindo todos os públicos, num total de 114,09 milhões de transferências.Na terceira etapa da operação, segundo a pasta, foram beneficiadas mais de 37 milhões de pessoas de forma direta, sendo 27,3 milhões de pessoas do Cadastro Único e do Extracad (ingressaram no auxílio pelo aplicativo) e 9,8 milhões de famílias do Programa Bolsa Família, em um investimento de pouco mais de R$ 8,5 bilhões. No dia 5 de julho, o presidente Jair Bolsonaro editou o Decreto 10.740 que prorroga, pelo período complementar de três meses, o pagamento do recurso. Instituído pela Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de 2021, o benefício tinha a previsão inicial de ser pago em quatro parcelas, agora chegará a sete parcelas.