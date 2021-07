Posto do Poupa Tempo Meriti participou de mutirão para entrega dos cartões do programa SuperaRJ - Divulgação

Publicado 15/07/2021 16:08 | Atualizado 15/07/2021 18:47

Rio - Após a confirmação de que beneficiários cadastrados no programa de auxílio emergencial do Estado do Rio, Supera RJ, receberam seus cartões sem saldo, o governo estadual informou que os pagamentos serão feitos ao longo desta quinta-feira, 15. Famílias se surpreenderam ao verificar que o saldo do beneficio estava zerado após receberem os cartões no mutirão elaborado pelo governo do Rio.

O governo do Estado do Rio informou que os cartões ainda estão sendo carregados pelo banco devido ao grande volume. Em nota, o executivo estadual informou que os cartões são emitidos em 12 dias úteis e começam a contar a partir da divulgação dos resultados. Além disso, é feita uma análise que levanta as informações mensalmente para que não haja conflito de dados, como estar usando outro benefício ou ter voltado para o mercado de trabalho. Os beneficiados podem consultar sobre sua situação no site do programa.

O Estado ainda ressaltou que há também casos de saldo zerado por três motivos: o beneficiário ter direito em um mês, mas depois sua condição mudar; o cartão ter sido gerado e na verificação do Dataprev o benefício ter sido cancelado, zerando o saldo; ou haver impedimento de receber com base em informações pessoais. Por meio do Proderj, o governo está desenvolvendo uma ouvidoria que ficará disponível no site do Supera RJ

Os beneficiários participaram de um mutirão no último fim de semana para a entrega desses cartões. Nessa fase, o governo incluiu 33 mil desempregados com registro na plataforma de inscrições e já habilitados, além de 32 mil famílias do Cadastro Único (CadÚnico).

Caso alguma pessoa tenha dúvidas sobre a sua situação quanto ao programa do governo estadual, no site www.superarj.rj.gov.br , é possível verificar o status da situação cadastral.

Conflitos podem ser levados a canais como o call center (0800-071-7474) e o aplicativo para celular e a Central de Relacionamento com o Cidadão (129) da Defensoria Pública, uma parceria criada pelo governo do estado para atender às demandas dos defensores.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso.