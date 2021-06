Moradora do Centro, Keith Scarlate Ferreira, de 23 anos, recebeu seu cartão na quadra da Estácio de Sá, nesta sexta-feira - Divulgação/Luís Alvarenga

Moradora do Centro, Keith Scarlate Ferreira, de 23 anos, recebeu seu cartão na quadra da Estácio de Sá, nesta sexta-feiraDivulgação/Luís Alvarenga

Publicado 18/06/2021 15:10 | Atualizado 18/06/2021 15:14

Rio - O Governo do Rio iniciou nesta sexta-feira (18) a distribuição de mais cartões do programa SuperaRJ. As famílias cadastradas recebem o auxílio nas quadras das escolas de samba e em postos do Detran na Região Metropolitana. Ao todo, serão beneficiadas, com valores de R$ 200 a R$ 300, cerca de 1,4 milhão de pessoas que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza ou que perderam empregos durante a pandemia da Covid-19. O SuperaRJ também prevê crédito de até R$ 50 mil para micro e pequenos empresários.



A entrega dos cartões acontece nos seguintes locais: Acadêmicos do Grande Rio, Acadêmicos do Sossego, Beija-Flor de Nilópolis, Estácio de Sá, Império da Tijuca, Império Serrano, Inocentes de Belford Roxo, Lins Imperial, Paraíso do Tuiuti, São Clemente, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu, Unidos de Padre Miguel, Unidos do Porto da Pedra, Detran – Itaboraí e Detran – Barra da Tijuca.



Moradora do Centro, Keith Scarlate Ferreira, de 23 anos, recebeu seu cartão na quadra da Estácio de Sá, nesta sexta-feira. Ela é jovem aprendiz e atua na área administrativa, porém, com a pandemia da Covid-19, passou a trabalhar em casa e teve a renda reduzida de R$ 500 para R$ 200 por mês. Para ajudar com as despesas, a jovem faz artesanato, mas não consegue ganhar o suficiente para pagar as principais despesas.



"Desde que essa pandemia começou a gente ficou com muita dificuldade, na minha casa sou eu e mais três irmãs. Uma delas também é jovem aprendiz e as outras duas são estudantes ainda. Minha mãe está desempregada desde 2019, e nós pagamos aluguel. Esse benefício vai ser muito importante, vamos dar prioridade à nossa alimentação e inteirar para pagar o aluguel. Quando recebi a mensagem SMS com as orientações fiquei muito feliz. Faço parte do CadÚnico e consegui pegar o cartão rapidamente", destacou.





Serviço



Para saber se tem direito ao SuperaRJ e como obter o benefício, os canais são os sites superarj.rj.gov.br e rj.gov.br ou o número 08000717474, que funciona de segunda a sexta entre 8h e 20h40 e sábado das 8h às 14h20.







Quem pode receber



- Morador do Estado do Rio de Janeiro



- Inscritos no Cadastro Único de Pessoas Sociais (CadÚnico), nas faixas de pobreza ou extrema pobreza



- Pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a R$ 178



- Maior de 18 anos, exceto no caso de mães adolescentes



- Cidadãos com o CPF regularizado



-Quem perdeu o emprego formal com salário de até R$ 1.501, a partir de 13 de março de 2020, sem fonte de renda



-Desempregados podem solicitar o benefício no mês posterior à última parcela do seguro-desemprego, caso se enquadre nas demais exigências





Quem não pode receber



- Beneficiários do Bolsa Família ou de qualquer auxílio emergencial federal ou municipal



- Quem recebe benefícios previdenciários, assistenciais ou trabalhistas, como pensão, aposentadoria e seguro-desemprego



- Pessoas com renda, no ano de 2020, igual ou superior a R$ 28.559, 70







Veja o passo a passo para pedir o benefício:



Inscritos no CadÚnico



Passo 1: Atualize seu cadastro no CadÚnico



Passo 2: Acesse superarj.rj.gov.br e insira seu CPF



Passo 3: Após a inserção dos dados, o site informará se você está habilitado para receber o benefício







Desempregados a partir de 13/03/20 e que recebiam até R$ 1.501



Passo 1: Acesse superarj.rj.gov.br e clique em "Inscreva-se"



Passo 2: Preencha o formulário



Passo 3: Depois de uma semana, volte ao site e consulte seu CPF