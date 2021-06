Cursos online gratuitos oferecidos pela Secretaria de Ciência e Tecnologia - DIVULGAÇÃO SMCT

Publicado 18/06/2021

A principal referência em educação continuada na área de seguros, a ENS deu início a uma série de atividades para a comemoração de seu cinquentenário. Fundada em 30 de junho de 1971, a Escola de Negócios e Seguros lançou uma campanha para marcar os 50 anos de atividades. Ao longo de cinco décadas, os seus produtos e serviços educacionais impactaram mais de 584 mil pessoas. Esta semana, a instituição passou a oferecer 50% de desconto em cursos online.

Até 2 de julho, mais de 30 cursos livres e de extensão poderão ser adquiridos pela metade do preço. Os programas de extensão da ENS garantem ao aluno não somente uma qualificação, mas também a oportunidade de reciclar conhecimentos e ampliar a rede de contatos. A extensão não precisa ser feita necessariamente na área de formação de origem, o que amplia o espectro de conhecimento dos participantes.

Dentre os programas que fazem parte da ação promocional, uma grande parte é dedicada à atividade de Gestão, nas áreas de Seguros de Pessoas, Riscos, Inovação, Financeira, Marketing de Serviços, Operações de Seguros, Resseguro e Operações de Seguros, entre outras. Temas em evidência no mercado de seguros também estão contemplados, como Transformação Digital, Relações Comerciais e Jurídicas, Cenários e Ambiente de Negócios, e Marketing de Resultados.

Cursos livres. Já os cursos livres são programas de nível médio, de curta duração, que têm como objetivo aprimorar e ampliar a formação do aluno com conhecimentos teóricos e práticos nas diferentes áreas do Seguro. Eles podem ser feitos por profissionais ou estudantes que desejam acesso imediato ao mercado de trabalho ou buscam requalificação profissional.

Na oferta desta categoria estão programas que abordam Teoria Geral do Seguro, Seguro de Automóveis, de Pessoas, de Transportes e de Responsabilidade Civil, além de conceitos sobre Estratégias de Comercialização de Seguros e Direito e Legislação do Seguro. Para usufruir do desconto de 50% da campanha, os interessados devem acessar o site ou as redes sociais da ENS e inserir o voucher ENS50 no momento da inscrição.

A ENS também fechou parcerias inéditas para programas internacionais de treinamento de executivos. O primeiro foi com a Universidade de Tel Aviv (TAU), realizado em maio, na Sala do Futuro, sobre Inovação em Seguros. Outros dois programas de treinamento previstos para este ano são os de Londres e Lisboa.

Na capital portuguesa, o curso será Inovação em Seguros – A Indústria em Transição, promovido em parceria com a Universidade NOVA de Lisboa. As aulas proporcionam uma formação de extensão e atualização acadêmica aos profissionais com experiência prática na indústria de seguros, na distribuição ou regulação de seguros, nas mais diversas perspectivas.

Londres, por sua vez, receberá dois programas organizados em parceria com o Chartered Insurance Institute (CII). Em sua oitava edição, o curso Os Processos Técnicos do Resseguro dá aos alunos a oportunidade de aprender sobre os princípios e produtos de resseguro e como eles interagem.

Logomarca. As celebrações contam ainda com a criação de uma versão comemorativa da logomarca da Escola, que já pode ser vista nas assinaturas dos e-mails de todos os colaboradores, sites, redes sociais e campanhas de divulgação dos produtos. Nas principais redes sociais da Escola – Instagram, Facebook e YouTube – teve início uma contagem regressiva muito especial: até 30 de junho, está sendo apresentado, por dia, um acontecimento marcante da história da ENS. Serão ao todo 50 fatos representativos vividos ao longo dos 50 anos da Escola.

Outra novidade que a ENS anunciou nesta semana, em comemoração ao seu aniversário de 50 anos, celebrado em 30 de junho, será um ciclo de lives com a participação de alguns dos maiores profissionais da indústria de seguros. O evento terá sempre dois convidados especiais e um mediador da Escola, que debaterão como a inovação e a transformação digital impactam o mercado atualmente.

De acordo com o diretor geral da ENS, Tarcísio Godoy, ao criar o ciclo, a Escola cumpre uma de suas missões enquanto instituição de ensino, que é gerar conhecimentos para os profissionais do segmento. “Convidamos personalidades do mais alto nível para discutir e propor soluções para os assuntos que estão na ordem do dia do nosso setor”, explica Godoy.