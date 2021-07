Empregos e Negócios

Senac RJ e prefeitura do Rio lançam projeto para oferecer formação profissional e empreendedora

Programa, que tem previsão de início em agosto, atenderá 800 famílias nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias, inscritas no Cadastro Único do governo federal

Publicado há 16 horas