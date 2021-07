Para acelerar a entrega de cartões do Supera RJ, cinco escolas estaduais receberão os beneficiados, de segunda a sexta-feira, a partir desta sexta-feira até o próximo dia 23 - Divulgação / Governo RJ

Publicado 16/07/2021 12:55

Rio - Nesta sexta-feira, 16, o governo do Estado do Rio começa a distribuir mais 59 mil cartões do Supera RJ nos 92 municípios fluminenses. Famílias inscritas no CadÚnico e desempregados poderão retirar seus benefícios nos postos fixos do programa. Os cadastrados receberão um SMS com a data e o local para a retirada dos cartões.

Para acelerar a entrega de cartões com o auxílio emergencial, cinco escolas estaduais receberão os beneficiados, de segunda a sexta-feira, a partir desta sexta-feira até o próximo dia 23.

As entregas acontecerão nos colégios Júlia Kubitschek, no Centro do Rio, Madre Teresa de Calcutá, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, Professora Jeannette de Souza Coelho Mannarino, em Campo Grande, também na Zona Oeste, e Raul Vidal, em Niterói, além do CIEP 311 Deputado Bocayuva Cunha, em Paciência, na Zona Oeste.



As informações também estão disponíveis no site www.superarj.rj.gov.br.



Lista das escolas estaduais



Colégio Júlia Kubitschek - Rua General Caldwell, 182 - Centro do Rio



Colégio Madre Teresa de Calcutá - Estr. Gen. Canrobert Pereira da Costa, 228 - Realengo



Colégio Professora Jeannette de Souza Coelho Mannarino - Rua Olinda Ellis, 45 - Campo Grande



CIEP 311 Deputado Bocayuva Cunha - Estr. Santa Eugênia, s/nº - Paciência



Colégio Raul Vidal - R. Dr. Fróes da Cruz, 2 - Centro de Niterói



Postos fixos



O programa também conta com espaços fixos para entrega dos cartões, como a unidade do Rio Poupa Tempo de Bangu, os postos Sines do Centro do Rio, Barra da Tijuca, Rocinha, Irajá, Manguinhos e as Casa do Trabalhador de Guadalupe e da Ilha do Governador.



O governo do Rio também lançou, nesta sexta-feira, uma Ouvidoria exclusiva para atender aos beneficiados. O novo canal de comunicação com os cidadãos já está disponível no site superarj.rj.gov.br.