Fabiana de Lima Santos é capturada e conduzida a 67ª DP (Guapimirim)Izaias França

Publicado 04/08/2021 11:31

Guapimirim – A mulher de 27 anos que tinha fugido de custódia policial na madrugada de ontem (3/8) foi capturada por policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (4). Fabiana de Lima Santos estava na Rua Padre Cícero Romão Batista, no bairro Citrolândia. Ela é acusada de ter participado do espancamento de um casal de idosos e de roubo no bairro da Barreirinha, no último dia 25 de julho.

Fabiana Santos estava internada desde o dia 26 de julho, no Hospital Municipal José Rabello de Mello, no bairro Bananal, por conta de uma surra que levou ao tentar vender um tablet, um celular e um televisor de 43 polegadas roubados da residência dos idosos. Ela havia retirado as algemas e fugido pela janela da enfermaria. A prisão dela tinha ocorrido no dia 28 de julho, durante sua internação.

Desde que escapou da custódia, a polícia realizou intensas buscas para capturá-la e investiga como ela tinha fugido. A prisão foi feita pelo 1º sargento Maia e 2º sargento Caldeira, ambos da Supervisão de Graduados, com apoio do Setor Charlie da Polícia Militar.

Segundo as investigações em andamento na 67ª DP (Guapimirim), Fabiana Santos agiu com um cúmplice, um adolescente de 16 anos cujo nome não pode ser divulgado, por tratar-se de menor de idade e em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990. O acusado foi apreendido no dia 28 de julho. No caso dele, os delitos são considerados atos infracionais.

Ela e o adolescente são acusados de latrocínio tentado (roubo consumado e duas tentativas de homicídio). Ainda segundo as investigações, Fabiana Santos teria tentando enforcar a senhora de 83 anos, enquanto o adolescente aplicava golpes na cabeça dos idosos com uma cavadeira de ferro. Os idosos foram deixados na cozinha completamente desacordados e ensanguentados. As investigações também apontam que os acusados pensaram que tivessem assassinado os donos do imóvel para evitar um eventual reconhecimento, uma vez que o adolescente era conhecido deles.

As vítimas são José Edson Galvão César, de 80 anos, e Zilda Vargas Romano, de 83 anos.