Publicado 03/08/2021 22:39

Guapimirim – Pessoas a partir dos 27 anos sem comorbidades poderão se vacinar contra o coronavírus (Covid-19), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir dessa quarta-feira (4/8), das 8h às 11h, nos seguintes postos:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto da Vila Olímpia.

* Posto do Vale das Pedrinhas

* Posto do Orindi (KM 11).

* Drive-Thru da Cotia.

É necessário levar um documento com foto, um comprovante de residência no próprio nome ou do cônjuge e o Cartão do SUS.

Pessoas com mais de 28, 29, 30 anos, por exemplo, que não conseguiram se imunizar nos dias previstos, poderão se vacinar normalmente.

Números da vacinação

Ao menos 42.238 doses de vacinas contra o Sars-CoV2 já foram aplicadas na população, sendo 30.301 em primeira dose e mais 11.397 em segunda dose, até esta terça-feira (3/8), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

São aplicadas doses da Coronavac, da AstraZeneca, da Pfizer e da Janssen.

O município registrou 177 óbitos e 5.511 casos confirmados da doença desde o início da pandemia em 2020.