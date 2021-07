Vista aérea do Parque Estadual dos Três Picos - Guilherme Luz / PETP

Vista aérea do Parque Estadual dos Três PicosGuilherme Luz / PETP

Publicado 30/07/2021 21:13

Guapimirim – O Brasil terá a primeira Academia Nacional de Guarda-Parques e a sede será em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A nova entidade será inaugurada a partir das 10h do próximo sábado (31/7), no Núcleo Paraíso do Parque Estadual dos Três Picos (PETP), segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

A data de lançamento da associação coincide com a celebração do Dia Mundo do Guarda-Parque. O local servirá como escola para formação de protetores ambientais, que atuarão como polícia ambiental com atribuições de: prevenção e combate a incêndios florestais, a fiscalização de denúncias de crimes contra a natureza, a realização de atividades de educação ambiental, resgate, salvamento e manejo de animais silvestres, ademais de manejo de trilhas.

A nova academia contará com 54 alojamentos com camas e armários para os alunos e com áreas de treinamento. Os organizadores pretendem firmar parcerias com outras instituições em nações como Estados Unidos, Canadá, Portugal e Austrália.

Mais do que um espaço de capacitação profissional, a Academia Nacional de Guarda-Parques oferecerá atividades educativas para crianças e estará aberta ao público para visitação. Esse acesso em geral só será permitido mais para frente, tendo em vista que o país está enfrentando uma pandemia de coronavírus (Covid-19) e é preciso garantir o cumprimento de medidas sanitárias para evitar o contágio.

Esses profissionais também terão uma entidade de classe: a Academia de Protetores de Unidades do Meio Ambiente (Apuma), cuja logomarca será um puma concolor, também conhecido como onça-parda ou suçuarana.

“Essa é uma conquista importante para os guarda-parques e também para o meio ambiente. Através dos treinamentos, capacitações e cursos, teremos profissionais cada vez mais preparados para trabalhar pela preservação ambiental”, sustentou o presidente do Inea, Philipe Campello.

“Os protetores vão ter uma academia que vai se chamar Apuma. Essa Apuma vai ter o símbolo com uma sussuarana, que é o nosso puma (Puma concolor). Esse é um espaço importante para oferecer treinamentos aos guarda-parque e orientá-los para todos os tipos de ocorrências”, comentou o gerente dos guarda-parques do Inea, tenente-coronel Alex Alves.

A escolha do núcleo Guapimirim como sede da nova associação ajuda a destacar a importância desse município em relação à natureza, uma vez que quase 80% de seu território estão em áreas de proteção ambiental (APAs). Outrossim, é que essa entidade chega em boa hora. Com o período de estiagem, é comum ocorrerem queimadas em áreas de mata, como as registradas nos últimos dias 15 de julho, no Parque Santa Eugênia, e 27 de julho, no bairro Cotia.

“Fico muito contente por podermos abrigar no Parque Estadual dos Três Picos a Academia dos Protetores do Meio Ambiente (Apuma). Não só o estado do Rio de Janeiro, mas como todo o Brasil ganha um importante aliado na luta em prol da fauna e da flora. A escolha da nova sede reforça a importância e o compromisso institucional com a preservação do meio ambiente e no desenvolvimento de políticas públicas, cujos beneficiários são as populações dos municípios da região”, pontuou ao O Dia o gestor do Parque Estadual do Três Picos, Alexandre Donato de Sá.

O Parque Estadual dos Três Picos possui área de 65.113,04 hectares, compreende os municípios de Teresópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Silva Jardim e é vinculado ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea).