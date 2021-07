Já a aplicação de segunda dose acontecerá, também nos mesmos horários, - Foto/Divulgação internet

Publicado 29/07/2021 06:07

Guapimirim – Pessoas com 29 anos ou mais sem comorbidades poderão se vacinar contra o coronavírus (Sars-CoV2), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir desta quinta-feira (29/7), das 8h às 11h, exclusivamente na Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro, e no drive-thru no bairro Cotia.

Já a aplicação de segunda dose acontecerá, também nos mesmos horários, em todos os seis postos destinados à campanha:

*Posto de Saúde do Orindi (KM 11).

*Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

*Posto de Saúde da Vila Olímpia.

*Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

*Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Drive-Thru da Cotia.

Para se vacinar, é preciso levar um documento com foto, o Cartão do SUS e um comprovante de residência.

Números da vacinação

Até a última terça-feira (27), já tinham sido aplicadas 38.876 doses de vacinas, sendo que desse total 29.069 em primeira dose e 9.807 em segunda dose.

O município já registrou 176 mortes por Covid-19 e 5.472 casos confirmados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.