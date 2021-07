Professora Maria Cecília de Faria Pinto - Foto: Divulgação/Internet

Professora Maria Cecília de Faria PintoFoto: Divulgação/Internet

Publicado 26/07/2021 07:13 | Atualizado 26/07/2021 07:18

Guapimirim – Faleceu aos 73 anos, a ex-secretária municipal de Educação de Guapimirim Maria Cecília de Faria Pinto, conhecida como Dona Cecília, na última sexta-feira (23/7). Ela estava internada no Hospital São José, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Maria Cecília lutava contra um câncer.

A Prefeitura de Guapimirim informou que a prefeita Marina Rocha pretendia decretar luto oficial por três dias. Nas redes sociais, Dona Cecília foi homenageada pelo secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida, seu ex-aluno do Colégio Estadual Alcindo Guanabara.

Maria Cecília Pinto foi secretária de educação em Guapimirim por duas ocasiões, sendo a última durante o governo do ex-prefeito Marcos Aurélio Dias. Também foi conselheira do Conselho Municipal de Educação de Teresópolis e chefe de gabinete da Fundação de Apoio à Pesquisa Técnica (Faetec). Em 2005, foi agraciada com o título de Cidadã do Estado do Rio de Janeiro pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).