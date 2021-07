Equipe do samu prestando socorro as vitimas - Divulgação/Rede social

Equipe do samu prestando socorro as vitimasDivulgação/Rede social

Publicado 26/07/2021 21:12

Guapimirim – Um casal de idosos foi brutamente agredido dentro de casa durante um roubo na tarde desse domingo (25/7), no bairro da Barreirinha, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As vítimas são José Edson Galvão César, de 78 anos, e Zilda Vargas Romano, de 73 anos. Os suspeitos do assalto seriam um casal, segundo as investigações em andamento na 67ª DP (Guapimirim).

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, por volta das 21h30 desse domingo (25). José Edson foi agredido com uma cavadeira de ferro e apresentava sangramento na cabeça. Já Zilda Romano chegou com marcas de ter sido amarrada. A reportagem está buscando informações acerca do estado de saúde deles.

Os ladrões roubaram dois celulares e um aparelho de televisão. Ainda segundo as investigações, os suspeitos – um adolescente de 16 anos e uma mulher maior de 18 anos – levaram uma surra, quando tentavam trocar os itens roubados por drogas numa “boca de fumo”.

Os nomes dos suspeitos dos crimes de roubo e de violência contra os idosos não serão publicados, porque eles não foram acusados formalmente. As investigações prosseguem. À diferença do que está sendo divulgado na internet, a reportagem apurou que eles não foram presos.

Ainda que seja confirmada a autoria, o nome do adolescente não será divulgado, por tratar-se de menor de idade e em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é a Lei nº 8.069/1990.