padre Janderson, Prefeita de Guapimirim Marina Rocha e demais participantes do eventoDivulgação/Ascom PMG

Publicado 26/07/2021 11:15

A Capela de Sant’Anna, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está completando 290 anos. Para celebrar a data, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Parada Modelo, realizou um passeio ciclístico na manhã do último domingo (25/7). O evento foi do bairro Sapê ao Bananal.

"Tive a honra de participar desse evento onde pedalamos da matriz, passamos pelo Sapê e fomos em direção ao Bananal. No Sapê, inclusive, o padre Janderson deu sua benção a nossa horta comunitária, ao bairro e a todos os moradores" disse a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, uma das participantes do passeio ciclístico.

A Capela de Sant’Anna – ou de Capela de Santana – foi fundada em 1731 e está localizada no bairro Bananal, ao lado do único cemitério da cidade. A igreja é um registro histórico do surgimento do povoado de Santana e de Porto Modelo (hoje Parada Modelo), em que viajantes paravam para dormir. O local fazia parte do Caminho do Ouro, ligando Minas Gerais à Baía de Guanabara.

A criação desse cemitério se deve à série de pandemias surgidas durante o século XVIII.