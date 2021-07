Reprodução - Foto/Arquivo

Publicado 28/07/2021 12:36

Guapimirim – Idosos a partir dos 65 anos e estudantes da rede pública de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, poderão solicitar os cartões do Riocard sem sair do município nos próximos dias 11 e 25 de agosto, das 9h às 17h. O atendimento será realizado no Centro de Convivência do Idoso e da Juventude, na Rua Eduardo Garcia nº 10, no Centro, ao lado da Praça da Emancipação.

Desde que os serviços voltaram em junho deste ano, por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), os atendimentos têm ocorrido durante as segundas quartas-feiras de cada mês.

A novidade é que o serviço passará a ser feito quinzenalmente duas vezes por mês, não mais só uma como antes. Os atendimentos acontecerão também nos dias: 8 e 29 de setembro, 13 e 27 de outubro, 10 e 24 de novembro e 8 e 22 de dezembro.

Quem não conseguiu pedir o cartão de passagem anteriormente já pode anotar as próximas datas e se organizar.

O serviço é uma parceria entre o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé (Setransduc) e a Prefeitura de Guapimirim.