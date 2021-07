Também haverá aplicação de segunda dose nos locais acima citados - Foto/Divulgação

27/07/2021

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV2) para pessoas com 30 anos ou mais sem comorbidades, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, continua nesta terça-feira (27/6), das 8h às 11h, nos seguintes locais:

*Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

*Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

*Posto de Saúde do Orindi (KM 11).

*Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

*Posto de Saúde da Vila Olímpia.

Também haverá aplicação de segunda dose nos locais acima citados para quem estiver agendado ou tiver esquecido da data marcada no cartão.

A imunização para pessoas a partir dos 30 anos começou na última sexta-feira (23) num arraiá noturno, cujo foco foi atender trabalhadores durante a volta para casa. Muitos, por trabalharem em outros municípios, não conseguem ir aos postos de vacinação no horário da manhã.

Vale lembrar que é fundamental levar um documento com foto um comprovante de residência no próprio nome ou do cônjuge e o Cartão do SUS.

Números da vacinação

Ao todo já foram aplicadas 38.049 doses de vacina contra o Covid-19, sendo 28.661 para primeira dose e 9.388 para segunda dose, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, ao final da noite dessa segunda-feira (26). Atualmente, Guapimirim registrou 5.468 casos confirmados da doença e 176 óbitos.