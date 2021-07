Pórtico da entrada principal de Guapimirim - Foto/Divulgação

Comerciantes e empresários de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vão discutir a retomada da economia pós-pandemia de coronavírus (Covid-19), que afetou o Brasil e o mundo. O evento intitulado “Café com Empreendedor”, organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, acontecerá às 10h do próximo dia 11 de agosto.

Assim como em todo o país, a economia nessa cidade também foi afetada. Empresas e comércios com atividades não essenciais tiveram de suspender as atividades devido ao avanço da doença e em cumprimento a decretos estaduais e municipais. Somente supermercados, farmácias, padarias, bancos, igrejas e alguns outros tipos de estabelecimentos tiveram permissão para funcionar. Com o avanço na vacinação e com a flexibilização de medidas sanitárias, o comércio já foi reaberto.

“A gente vai conversar com comerciantes e empresários para discutir estratégias para a retomada da nossa economia. Na ocasião, faremos uma apresentação dos nossos trabalhos. Hoje o nosso alvará é solicitado online. Buscamos essa integração para saber quais os tipos de profissionais que eles estão precisando para podermos qualificar essa mão de obra e queremos colocar o Sine à disposição como balcão de emprego”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Leonardo Guimarães.

As vagas serão limitadas. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 6 de agosto no link https://bit.ly/37iX8rj. Eventuais dúvidas poderão ser respondidas por meio do Disk Empreendedor, pelo telefone (21) 98278-7163.

Os organizadores garantem que o evento seguirá os devidos protocolos sanitários como distanciamento social, por exemplo.