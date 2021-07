Pórtico de Guapimirim - Foto/Divulgação

Pórtico de GuapimirimFoto/Divulgação

Publicado 30/07/2021 16:49

Guapimirim – Os novos integrantes do Conselho Municipal de Saúde, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tomaram posse na tarde desta sexta-feira (30/7). A cerimônia estava agendada para as 16h. O mandato vai até 2024.

Os novos conselheiros foram eleitos na 7ª Conferência Municipal de Saúde, que teve como tema “Saúde como Direito”, no dia 16 deste mês, na Coopcorreios. É de praxe serem escolhidas as instituições, não as pessoas especificamente. Estas atuam como representantes das entidades nas quais fazem parte.

Caberá aos conselheiros discutir e fiscalizar as políticas públicas de saúde implementadas pela Prefeitura de Guapimirim na rede municipal de saúde. Os eleitos estão divididos em quatro categorias:

* Segmento Trabalhadores do SUS: com representantes da UBS Vila Olímpia e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

* Segmento Prestadores de Serviços: com representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Guapimirim e do Instituto Beneficente Ebenézer.

* Segmento Associação: com representantes da Associação de Moradores do Jequitibá, Associação de Moradores e Amigos de Citrolândia, Associação de Produtores Rurais e Artesãos da Microbacia do Fojo e da Associação Empresarial e Turística de Guapimirim.

* Segmento Instituição: esta categoria é mista, sendo formada por representantes da prefeitura na parte governamental e pela sociedade civil com as seguintes entidades: Sociedade da Mulher Guerreira, Associação Cultural Nascente Pequena, Associação Guapiense de Integração Renovadora e Associação de Comerciantes e Empresários de Guapimirim.