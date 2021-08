Não haverá atendimento no Drive-Thru da Cotia. - Foto: Divulgação/arquivo

Publicado 01/08/2021 17:23

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV2) para pessoas com 29 anos ou mais sem comorbidades, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, continua nesta segunda-feira (02/8), das 8h às 11h.

A prefeitura vai vacinar pessoas com 29 anos ou mais e segunda dose na Praça da Emancipação.

Somente segunda dose

No Posto do Vale das Pedrinhas, da Vila Olímpia, do Orindi e no Colégio Alvina Valério em Parada Modelo serão aplicadas apenas a segunda dose.

Até a ultima quinta-feira (29), já foram aplicadas 40.528 doses de vacinas contra o Covid-19, sendo 29.570 em primeira dose e 10.958 em segunda dose.

Guapimirim registrou um total de 176 mortes e 5.489 casos confirmados da doença desde o início da pandemia em 2020, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, dados levantados da ultima quinta-feira (29).

No ato da vacinação, é preciso apresentar um documento com foto, um comprovante de residência e o Cartão do SUS.