Biblioteca comunitária boa vontade - Foto: João Alberto Montano

Publicado 03/08/2021 10:30

Guapimirim – Artistas, produtores de eventos, casas de espetáculos artístico-culturais e bibliotecas de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, poderão se inscrever no Cadastro Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, para integrar o Mapa Cultural de Guapimirim. A adesão pode ser feita no site da prefeitura.

No caso dos artistas e produtores de eventos culturais, o objetivo do cadastro seria para “ampliar as oportunidades de trabalho dos artistas da cidade”, segundo a prefeitura. No caso dos espaços de eventos, seria para receber propostas de parcerias para a realização de atividades. E no das bibliotecas, “para ampliar as oportunidades de integração do acervo levando mais cultura para a região”.

No site, há três opções de ficha de adesão. É preciso preencher a que melhor se adequa ao trabalho desenvolvido nesse segmento. Também é possível enviar arquivos anexados em formatos de fotos e em PDF como portfólio e/ou fotos do estabelecimento, por exemplo.

Quem já tinha registro na administração municipal, mas não atualizou os dados entre 2020 e 2021, deve fazê-lo para continuar no Mapa Cultural de Guapimirim. Não há data limite para o término da inscrição ou atualização dos dados.

O cadastro ou atualização dos dados deve ser feito neste link: https://guapimirim.rj.gov.br/cadastro-municipal-cultura/