Fiscalização aconteceu nesta terça-feira, dia 10Foto: Divulgação

Publicado 10/08/2021 21:30 | Atualizado 10/08/2021 22:02

ARRAIAL DO CABO – Uma agência bancária de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, foi fiscalizada por agentes do Procon nesta terça-feira (10), após denúncias de clientes sobre o desrespeito do tempo de espera para serem atendidos. De acordo com o Procon, durante a ação, funcionários da agência foram orientados sobre a legislação em vigor em relação ao tempo de espera e o problema foi resolvido.

(22) 2622-1417; WhatsApp: (22) 97403-6274 ou e-mail:

Ainda segundo o Procon, denúncias de infrações contra o consumidor podem ser feitas para o órgão por meio do telefone:; WhatsApp:ou e-mail: [email protected] A sede do Procon de Arraial do Cabo fica na Avenida Leonel de Moura Brizola, s/n; Centro de Arraial do Cabo.

O DIA não conseguiu contato com a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, para obter um posicionamento sobre a fiscalização.